Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беннедикт Матурин отметился 31 очком (11 из 12 с игры) за 23 минуты в игре с «Сан-Антонио»

За первую половину игры против «Сперс» Матурин не совершил ни одного промаха, ни с игры, ни с линии штрафных.

По итогам встречи форвард «Индианы» записал на свой счет 31 очко, реализовав 11 из 12 бросков с игры, 4 из 4 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

Также на счету 23-летнего игрока 4 подбора, 1 передача и 1 перехват.

«Пэйсерс» проиграли встречу — 108:124.