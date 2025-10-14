Дрэймонд Грин — судьям во время матча: «19 штрафных против 0, а Леброн и Лука на скамейке. Невероятно!»

«19 штрафных против 0, а Лука и Леброн на скамейке. Невероятно!», — сказал Грин, пока Джейк Ларэвиа бросал с линии.
«Уорриорс» проиграли встречу (116:126), пробив всего 8 штрафных, в то время как «Лос-Анджелес» исполнил 35.
В трансляцию игры попали высказывания Дрэймонда Грина, который выражал свое недовольство арбитрами после зафиксированного фола.
«19 штрафных против 0, а Лука и Леброн на скамейке. Невероятно!», — сказал Грин, пока Джейк Ларэвиа бросал с линии.
«Уорриорс» проиграли встречу (116:126), пробив всего 8 штрафных, в то время как «Лос-Анджелес» исполнил 35.