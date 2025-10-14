Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джимми Батлер о победе в чемпионате: «Мне бы очень этого хотелось. Но мне очень хочется, чтобы Карри и Грин взяли еще один титул»

По словам звездного ветерана, ему особенно хочется помочь одноклубникам Стефену Карри и Дрэймонду Грину с завоеванием пятого титула.

Источник: Спортс"

"Чемпионство? Для меня это будет значить очень многое, мне бы очень этого хотелось. Но мне очень хочется, чтобы Карри и Грин взяли еще один титул. Эти люди уже закрепились в Зале баскетбольной славы и в истории НБА, мы это понимаем, но пять титулов выводят на новый уровень и выделяют вас на фоне многих.

Никто не может сомневаться в тех, кто делал это пять раз. Когда вы делаете это с разными типами игроков и составами, не можете даже назвать всех, с кем побеждали. Кто будет сомневаться в таких людях? «- заявил защитник “Голден Стэйт”.

Сам Батлер дважды выводил в финал «Майами», но пока так и не стал чемпионом НБА.