Тренер Эвана Мобли: «Если у него будет менталитет Янниса и Гарнетта — это совершенно другой уровень»

Энтони Дэвис — один из лучших игроков всех времен, он феноменален, но проблема в том, что он не выкладывается на максимум каждый вечер.
У Эвана есть все необходимые навыки? Да. Но если у него будет менталитет Янниса и Гарнетта при навыках Энтони Дэвиса, это уже совершенно другой уровень.
Давайте возьмем все, что умеет Дэвис — подборы, атаку со всех позиций. У Эвана все это есть. И добавим немного настроя Гарнетта и Янниса, их агрессию в каждой атаке. Они выкладываются на полную каждое мгновение.
Слишком много игр проходят так, что мы не ценим каждую атаку в каждой встрече. Вот главный урок, который я стараюсь донести не только до Эвана, но и до всех ребят, с которыми работаю", — сказал персональный тренер Эвана Мобли.