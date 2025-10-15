Ричмонд
«Сакраменто» воспользовался опцией на 3-й год в контракте Девина Картера

23-летний разыгрывающий начнет 2-й сезон в НБА. 13-й номер драфта-2024 провел 37 игр за «Кингз» в прошлом чемпионате, набирая 4 очка, 2,1 подбора и 1,2 передачи в среднем.

В Летней лиге Картер помог команде дойти до финала, набирая 14,5 очка, 3,8 подбора, 4,5 передачи и 1,7 перехвата в среднем в 6 матчах.

Клуб воспользовался опцией на 3-й год в первом контракте форварда.