Сергей Кущенко о Winline Basket Cup: «Уверен, турнир заявит о себе по-настоящему громко»

"Сам формат нового турнира — это, я бы сказал, маленький баскетбольный кайф. Мы вместе с партнером, компанией WINLINE, создали не просто соревнование, а другое шоу: с предыгровым шоу, артистами, интерактивами. Люди фотографировались у входа, около бренд-мяча — многим даже казалось, что это Матч Звезд, а не игра регулярного чемпионата Winline Basket Cup.