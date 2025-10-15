Ричмонд
Сергей Кущенко о Winline Basket Cup: «Уверен, турнир заявит о себе по-настоящему громко»

"Сам формат нового турнира — это, я бы сказал, маленький баскетбольный кайф. Мы вместе с партнером, компанией WINLINE, создали не просто соревнование, а другое шоу: с предыгровым шоу, артистами, интерактивами. Люди фотографировались у входа, около бренд-мяча — многим даже казалось, что это Матч Звезд, а не игра регулярного чемпионата Winline Basket Cup.

Да, пока Winline Basket Cup еще не набрал полных оборотов. Но уже прошли матчи в Екатеринбурге, Перми и впереди нас ждет встреча в Москве с участием ЦСКА и «Меги» — уверен, турнир заявит о себе по-настоящему громко.

У нас сейчас короткий первый этап, после Нового года стартует второй. Думаю, к тому времени отношение к турниру изменится — все захотят попасть в «Финал четырех». Это пилотный проект, и важно пройти его с пониманием, куда двигаться дальше", — сказал Сергей Кущенко.