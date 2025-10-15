Малкольм Брогдон объявил о завершении карьеры

Брогдон провел девять сезонов в НБА, выступая за «Милуоки», «Индиану», «Бостон», «Портленд», «Вашингтон». Он был признан «Новичком года» в 2017-м, а также получал награду «Лучшего шестого игрока» в 2023-м году.