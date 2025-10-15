Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малкольм Брогдон объявил о завершении карьеры

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, 32-летний разыгрывающий официально завершил карьеру.

Этим летом Бродгон подписал однолетний контракт с «Нью-Йорком» и провел четыре игры в «предсезонке», набирая в среднем 4,3 очка, 2,3 подбора и 2 передачи за матч.

По словам Чарании, баскетболист имел хорошие шансы попасть в основной состав «Никс», но принял решение завершить карьеру и официально уведомил клуб о решении в среду.

Брогдон провел девять сезонов в НБА, выступая за «Милуоки», «Индиану», «Бостон», «Портленд», «Вашингтон». Он был признан «Новичком года» в 2017-м, а также получал награду «Лучшего шестого игрока» в 2023-м году.