Сезон-2025/26 для «Лейкерс» стартует 21 октября матчем против «Голден Стэйт». В октябре команда проведет шесть игр, а в ноябре — тринадцать.
Анонимный руководитель клуба НБА: «Не удивлюсь, если Леброн не выйдет на площадку до декабря»
«Это очень болезненная травма, и тело Леброна уже не восстанавливается так быстро, как раньше. Я не удивлюсь, если он не сыграет ни в октябре, ни в ноябре. “Лейкерс” нужно быть предельно осторожными с этой травмой», — приводит слова руководителя клуба НБА Lakers Daily.