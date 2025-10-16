Ричмонд
«Бостон» отчислил форварда Ар Джей Льюиса и освободил место для двустороннего контракта

Место в команде потерял 22-летний форвард Ар Джей Льюис (201 см). Льюис не был выбран на драфте в этом году, подписал соглашение с «Ютой», а права на него перешли к «Селтикс» в результате обмена Джорджа Ньянга.

Теперь у «Бостона» есть возможность подписать еще одного игрока на двусторонний контракт. На данный момент в тренировочном лагере клуба проходят просмотр защитник Рон Харпер и форварды Кендалл Браун, Уэнделл Мур и Джейлен Бриджес.