Кармело Энтони об Энтони Эдвардсе: «Когда он начнет доминировать в посте — это будет совершенно новый уровень»

"Мы еще не видели, как Ант [Энтони Эдвардсе] замедляет игру в пик-н-ролле, получает миссматч, идет в мид-пост и там разбирает защитника.

Источник: Спортс

Когда он дойдет до этого уровня, тогда можно говорить о менталитете уровня Майкла Джордана.

Если он сможет дойти до момента, когда будет уверенно идти в эту зону и разрушать защиту — вот тогда он выйдет на совершенно другой уровень", — заявил 41-летний член Зала славы.

