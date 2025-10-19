Бизнес-партнер Леброна Маверик Картер покинул проект, который собирается соперничать с НБА. Теперь он хочет создать альтернативу WNBA

В процессе этого подбора персонала иногда участвовал давний деловой партнер Леброна Джеймса Маверик Картер, который на протяжении нескольких месяцев работал консультантом лиги. Сейчас Картер подтвердил ESPN, что покинул проект, а его представители заявили, что на данном этапе он сосредоточен на создании женской баскетбольной лиги, которая должна конкурировать с WNBA", — пишет инсайдер Брайан Уиндхорст.