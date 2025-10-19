Ричмонд
Бизнес-партнер Леброна Маверик Картер покинул проект, который собирается соперничать с НБА. Теперь он хочет создать альтернативу WNBA

Маверик Картер покинул «Проект Б», который видит себя конкурентом НБА. Теперь он хочет создать лигу, которая стала бы альтернативой женской НБА.

"Многие агенты, действующие и бывшие руководители лиги, а также различные сотрудники рассказали ESPN, что их пригласили присоединиться к лиге в преддверии возможного запуска в 2026 году.

В процессе этого подбора персонала иногда участвовал давний деловой партнер Леброна Джеймса Маверик Картер, который на протяжении нескольких месяцев работал консультантом лиги. Сейчас Картер подтвердил ESPN, что покинул проект, а его представители заявили, что на данном этапе он сосредоточен на создании женской баскетбольной лиги, которая должна конкурировать с WNBA", — пишет инсайдер Брайан Уиндхорст.

Поддерживаемый саудовскими инвестиционными фондами новый проект видит себя прямым конкурентом НБА. Подразумевается, что в лиге будет шесть мужских и шесть женских команд, а матчи будут проводиться по всему миру.