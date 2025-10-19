Ричмонд
Стивен Эй Смит считает, что Леброн проявил себя «чокером» в финале-2011: «Ты не Майкл Джордан»

«Меня не любят, потому что я называю вещи своими именами, говорю, что вижу. Ты не Майкл Джордан. Не величайший игрок всех времен. Ты был “чокером” в финале НБА. Четыре решающие четверти подряд в финальной серии НБА, этот парень набирает четыре очка.

Иначе это никак не назовешь. Для любого, кто разбирается в баскетболе, это банальный «чок», — считает журналист.

В финальной серии 2011 года «Майами» Джеймса неожиданно уступил «Далласу».

