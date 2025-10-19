Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карл-Энтони Таунс об отношениях с Эдвардсом: «Горжусь как старший брат, когда вижу, что у него все хорошо»

По словам центрового «Никс», он всегда поддерживал экс-одноклубника по «Вулвз» и радуется его успехам.

Источник: Спортс"

"Харизма Энта заставляет людей прислушиваться к нему. Но вот это стремление быть великим держит людей в его экосистеме.

Я всегда говорил: «Пока я здесь и переступаю порог этих дверей в Миннесоте, хочу, чтобы ты всегда был собой, до предела. Будь собой настолько, насколько это возможно. Если что-то пойдет не так, я возьму приму удар на себя».

Я так горжусь, когда вижу, что у него все хорошо. Прошу своего водителя проехать мимо магазина Adidas, чтобы увидеть стенд Энтони Эдвардса. В этот момент испытываю чувство гордости, чувство гордости старшего брата", — признался Таунс.