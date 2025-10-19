Женская НБА предложила зарплату по супермаксу в 850000 долларов, игроки настаивают на большем

Предложенные суммы означают значительное увеличение по сравнению с текущими показателями: на данный момент зарплата по супермаксимальному контракту составляет 249 244 долларов, а ветеранский минимум — 78 831 долларов. Однако, по словам источников, модель лиги копирует действующее соглашение, в котором распределение доходов между лигой и игроками активируется только в том случае, если доходы лиги превышают определенные целевые показатели.