Джей Джей Редик: «Что значит “чемпионская защита”? На самом деле, что это значит? Ничего это не значит, буквально ничего»

«Формирование привычек, выстраивание взаимодействия и отличная физическая форма. Вот как вы строите отличную защиту. Я мог бы просто написать “чемпионская защита” на том плакате. Но что это значит? На самом деле, что это значит? Ничего это не значит, буквально ничего.

Как добиться чемпионской защиты? Нужно выработать хорошие привычки. Нужно уметь общаться на площадке; это укрепляет доверие. Нужно быть в превосходной форме, чтобы можно было играть жестче. Все просто", — сказал Редик.