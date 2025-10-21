Мэтт Барнс: «Майк Браун слишком милый парень, и это его губит. Когда он был тренером “Лейкерс”, Кобе и Рон Артест просто вытирали об него ноги»

«Майк — прекрасный человек. Но для меня он — не лидер мужчин. Сейчас я не могу этого представить, потому что эти парни зарабатывают безумные деньги. Ты должен иметь их уважение. Думаю, Майк слишком милый парень, и это его губит. Он хочет быть “своим” для всех, вместо того чтобы проявить жесткость и сказать: “Это моя команда. Здесь будет так, как я говорю”.