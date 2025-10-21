Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэтт Барнс: «Майк Браун слишком милый парень, и это его губит. Когда он был тренером “Лейкерс”, Кобе и Рон Артест просто вытирали об него ноги»

"Майк — прекрасный человек. Но для меня он — не лидер мужчин. Сейчас я не могу этого представить, потому что эти парни зарабатывают безумные деньги. Ты должен иметь их уважение. Думаю, Майк слишком милый парень, и это его губит.

Источник: Спортс"

«Майк — прекрасный человек. Но для меня он — не лидер мужчин. Сейчас я не могу этого представить, потому что эти парни зарабатывают безумные деньги. Ты должен иметь их уважение. Думаю, Майк слишком милый парень, и это его губит. Он хочет быть “своим” для всех, вместо того чтобы проявить жесткость и сказать: “Это моя команда. Здесь будет так, как я говорю”.

Он был моим тренером в «Лейкерс» после ухода Фила Джексона. И, клянусь, Кобе и Рон Артест просто вытирали об него ноги. Они сами себя выпускали и снимали с игры, а я просто смотрел и думал: «Вот это да…».

Думаю, он многому научился в «Голден Стэйт», работая под началом Стива Керра. Я считаю, Майк Браун — отличный второй пилот. Потому что разница между креслом главного тренера и его заместителя — как небо и земля. Майк — великолепный ассистент. Я желаю ему всего наилучшего, но я видел все воочию в «Сакраменто».

В свой первый год он пришел, принес систему «Уорриорз», и они впервые за долгое время вышли в плей-офф… а потом он очень быстро потерял уважение команды", — сказал Мэтт Барнс.