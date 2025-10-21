Карл-Энтони Таунс о своей роли в атаке «Никс»: «Я не знаю»

"У нас новая система, это потребует времени, и мы все постараемся как можно лучше проявлять себя в этой новой системе. Лучшее, что мы пока что сделали — это приняли ее.
Делаем все возможное, чтобы система работала на нас. И это все, на чем мы сосредоточены на данном этапе.
Как я вижу себя в этой системе? Честно говоря, я не знаю. Не знаю… Но мы разбираемся. Вот и все пока. Честно говоря, я не знаю.
Помогает ли мне более быстрый темп? Тут просто все просто по-другому. Мы все еще разбираемся", — признался Таунс.