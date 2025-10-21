Обладатели индивидуальных наград сезона НБА проведут первые матчи регулярки со специальными нашивками

Члены символических пятерок, сборных лучших новичков и защитных игроков также получат специальные нашивки. Индивидуальные награды имеют приоритет над ними. Например, Гилджес-Александер будет носить только нашивку MVP, хотя он и был включен в первую сборную сезона НБА.