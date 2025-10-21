Ричмонд
Дариус Гарлэнд восстанавливается с опережением графика

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон поделился позитивными новостями о прогрессе звездного разыгрывающего.

Источник: Спортс"

«Он участвовал в большей части тренировки сегодня, и мы работали в полный контакт. Посмотрим, как он себя почувствует завтра. Я не знаю, что это значит в глобальном смысле, но для нас это хороший знак», — сказал тренер.

На вопрос, опережает ли Гарлэнд график восстановления, Эткинсон признал, что «да».

«Мне нужно будет посоветоваться с тренером по реабилитации Стивом Спайро и узнать, что он думает, но я немного удивлен, что Гарлэнд уже на этой стадии. Мы постоянно общаемся с ним, чтобы убедиться, что восстановление идет правильно. Мы действуем с оглядкой на долгосрочные цели», — добавил Эткинсон.

Дариус Гарлэнд перенес операцию на большом пальце ноги в июне после травмы, полученной в конце прошлого сезона и помешавшей ему полноценно сыграть в плей-офф.