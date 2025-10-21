Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дебютный выпуск новой программы с Майклом Джорданом покажут на NBC в перерыве матча «Тандер» — «Рокетс»

Легендарный Майкл Джордан согласился появиться в эфире — он будет делиться своими знаниями в серии «Insights to Excellence».

Источник: Спортс"

Дебютный выпуск новой программы с 6-кратным чемпионом лиги покажут в большом перерыве матча открытия чемпионата «Тандер» — «Рокетс».

Ранее журналист Крис Коллинсворт отмечал, что программа будет посвящена «деталям и рассуждениям от лучшего баскетболиста в истории. Никаких “кто лучший игрок в НБА”.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше