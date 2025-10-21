Стивен Эй Смит: «Леброну не хватит мужества, чтобы извиниться передо мной»

Это не значит, что он никогда не будет готов, но в тот момент он не был готов. И из-за этого Леброн устроил всю эту шумиху. Нет уж. Я не отступлюсь. Никто не заставит меня отступить. Леброн ошибался, он просто не прав в этой ситуации", — заявил Стивен Эй Смит.