Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деррик Уайт о Тейтуме: «Выглядит так, будто готов выйти в завтрашнем матче»

"Мы все видели это недавнее видео с ним на площадке. Он выглядит так, как будто готов выйти уже в завтрашнем матче. Он очень рад снова заниматься на площадке.

Источник: Спортс"

Прошло много времени, для него это был очень долгий срок. Мне кажется, он считал дни, когда сможет снова появиться на паркете.

Джейсон постоянно в работе. Это какое-то безумие, хотя сам я ничего не знаю о реабилитации после разрыва ахиллова сухожилия — что ему следует делать, а что нет. Я знаю, что он там каждый день, работает, старается стать лучше, просто наслаждается процессом возвращения настолько, насколько это возможно. Ведь невозможно достичь его уровня, не будучи помешанным трудоголиком.

Рад снова видеть его на площадке, рад его прогрессу«, — заявил защитник “Селтикс”.