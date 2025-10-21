Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брайан Уиндхорст: «Все делают вид, что этого не было. Но вы должны понимать: Яннис фактически сказал, что хочет играть за “Никс”

«Я знаю, что все пытаются закрыть глаза и делать вид, что этого не было. Но вы должны понимать: Яннис фактически сказал, что хочет играть за “Никс”. Они ждали 15 лет, чтобы кто-то, наконец, сказал, что хочет играть за “Нью-Йорк”.

Источник: Спортс"

Понятно, что сейчас он говорит о преданности «Милуоки» и все такое, но никто не опровергал те слухи. Переговоры велись. У «Никс» был шанс получить Янниса, но они им не воспользовались — либо потому, что их предложение было недостаточным, либо потому, что они верят в нынешний состав, и это абсолютно приемлемая позиция. Возможно, у них сейчас лучшая команда.

Я лишь говорю, что при определенных обстоятельствах «Никс» могли бы получить Янниса, но из-за своих предыдущих инвестиций и веры в команду, они этого не сделали. А значит, они теперь обязаны выиграть титул в этом году", — сказал Брайан Уиндхорст.