Брайан Уиндхорст: «Все делают вид, что этого не было. Но вы должны понимать: Яннис фактически сказал, что хочет играть за “Никс”

Понятно, что сейчас он говорит о преданности «Милуоки» и все такое, но никто не опровергал те слухи. Переговоры велись. У «Никс» был шанс получить Янниса, но они им не воспользовались — либо потому, что их предложение было недостаточным, либо потому, что они верят в нынешний состав, и это абсолютно приемлемая позиция. Возможно, у них сейчас лучшая команда.