«Партизан» отслеживает варианты разыгрывающих из НБА, но при этом готов рассмотреть и кандидатуру Ника Калатеса

«Партизан» интересуется 36-летним Ником Калатесом в качестве потенциальной замены травмированному Карлику Джонсу. Сообщается, что клуб планирует связаться с «Монако», чтобы выяснить, готовы ли они отпустить игрока.
Однако греческий плеймейкер не является основным вариантом «Партизан». Команда все еще ожидает появления подходящей кандидатуры из НБА.
Карлик Джонс получил перелом кости стопы и может пропустить около 3 месяцев.