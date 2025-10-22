Ричмонд
Бобби Портис о подписании Танасиса и Алекса Адетокумбо: «Присутствие этих двоих в раздевалке, несомненно, повышает наши шансы удержать Янниса»

"Танасис делает для команды так много, но это просто остается незамеченным. Иногда, будучи 13-м, 14-м или 15-м игроком, от тебя не ждут минут на площадке. Поэтому нужно приносить пользу другими способами, и та энергия, которую он дает команды — по-настоящему уникальна.

Источник: Спортс"

Что касается Алекса, я знаю его уже около шести лет. Он — хороший парень. Так что присутствие этих двоих в раздевалке, несомненно, повышает наши шансы удержать Янниса", — сказал Бобби Портис.