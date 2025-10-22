Джимми Батлер и Стеф Карри набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Лейкерс»

Форвард Джимми Батлер, впервые начавший сезон с «Уорриорз», набрал 31 очко, 5 подборов, 4 передачи и 1 перехват за 35 минут, реализовав 7 из 14 бросков с игры, 1 из 2 из-за дуги и 16 из 16 с линии.