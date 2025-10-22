Име Удока: «У нас было множество возможностей победить, но ошибок хватило для поражения»

У нас достаточно игроков, которые могут создавать моменты. Кевина Дюрэнта плотно встречали в защите, благодаря этому другие парни получили пространство для проходов, особенно в начале. В более поздней стадии Алперен Шенгюн получил много возможностей. Дюрэнта не хотели отпускать ни на секунду, благодаря этому Алпи получил свои попытки.