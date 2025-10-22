Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»

"Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины матча. Соперник действовал наравне с нами, а мы не смогли раскрыть свой потенциал полностью.

Источник: Спортс"

Постоянно возникавшие проблемы — главная причина для беспокойства перед игрой с ЦСКА в субботу. Нам нужно многое улучшить. Успех в сегодняшней встрече был достигнут в первую очередь за счет индивидуального мастерства баскетболистов. Однако наша ключевая проблема — те самые проседания, с которыми мы столкнулись в игре.

Крайне важно сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Сегодня мы играли усеченной ротацией, и мне не удавалось делать те замены, которые хотелось бы. Однако возвращение трех травмированных спортсменов и новый баскетболист, которого мы, скорее всего, подпишем по ходу чемпионата — обязательно усилит нашу команду", — заявил Велимир Перасович.

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, УНИКС одержал победу над «Автодором» со счетом 87:68. Казанцы остаются единственной командой без поражений в турнире.