Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»

За счет чего удалось побороться с УНИКСом всемером? Мы одинаково подходим к каждому матчу — с тем же отношением, борьбой и подготовкой. Очень уважаем УНИКС — лидера таблицы Единой Лиги ВТБ. Поэтому ни мне, ни игрокам не требовалась дополнительная мотивация. Во-вторых, считаю, у нас был хороший план на игру, который команда довольно четко выполнила.