Шэй Гилджес-Александер обновил рекорд карьеры — 55 очков (23 штрафных) после двух овертаймов в матче с «Пэйсерс»

На счету суперзвезды «Оклахомы» 55 очков за 45 минут на площадке. Защитник реализовал 15 из 31 броска с игры, 2 из 7 трехочковых и 23 из 26 штрафных.

Источник: Спортс"

Он также записал на свой счет 8 подборов, 5 передач при 2 потерях, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Предыдущим рекордом Гилджес-Александера были 54 очка, набранные в январе 2025 года во встрече с «Ютой».

По ходу матча «Пэйсерс» — «Тандер» ни одна из команд не вела более чем на семь очков. За игру было зафиксировано 70 фолов, а также технический фол, полученный главным тренером «Индианы» Риком Карлайлом.

В составе «Индианы» самым результативным стал Беннедикт Матурин — 36 очков (9 из 19 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 15 из 17 штрафных).

«Оклахома» одержала верх после двух дополнительных 5-минуток — 141:135.