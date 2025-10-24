Шэй Гилджес-Александер обновил рекорд карьеры — 55 очков (23 штрафных) после двух овертаймов в матче с «Пэйсерс»

Он также записал на свой счет 8 подборов, 5 передач при 2 потерях, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Предыдущим рекордом Гилджес-Александера были 54 очка, набранные в январе 2025 года во встрече с «Ютой».
По ходу матча «Пэйсерс» — «Тандер» ни одна из команд не вела более чем на семь очков. За игру было зафиксировано 70 фолов, а также технический фол, полученный главным тренером «Индианы» Риком Карлайлом.
В составе «Индианы» самым результативным стал Беннедикт Матурин — 36 очков (9 из 19 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 15 из 17 штрафных).
«Оклахома» одержала верх после двух дополнительных 5-минуток — 141:135.