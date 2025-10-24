Ричмонд
Судьи дали поздний тайм-аут «Оклахоме», когда Оби Топпин уже перехватил мяч в близкой концовке

За 22 секунды до конца второго овертайма в матче «Индиана» — «Оклахома» форварду «Пэйсерс» Оби Топпину удалось сократить отставание своей команды до «-4» (135:139).

Затем Топпин перехватил передачу центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена из-за лицевой, но в этот момент прозвучал свисток: «Тандер», по мнению судей, успели взять тайм-аут.

За оставшееся время действующие чемпионы довели матч до победы — 141:135.