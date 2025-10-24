Ричмонд
Сергей Козин: «Зенит» собрал все подборы. Так невозможно выигрывать"

«Нижний Новгород» уступил «Зениту» у себя на арене (64:84). Гости обновили рекорд сезона по подборам в нападении (30). «Пари НН» смог забрать 3-ю четверть, но не совершить камбэк с «-23» после 1-й половины.

Источник: Спортс"

«Ключевую роль сыграло то, что не забили свободные и открытые броски, проиграли подбор. В первой половине “Зенит” собирал все подборы. Так невозможно выигрывать. Во второй половине что-то где-то получилось, но, к сожалению, не смогли начать так с самого начала», — заключил Сергей Козин.