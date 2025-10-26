Заявка Марка Уолтера на приобретение «Лейкерс» может быть одобрена к концу месяца

Уолтер также является владельцем контрольного пакета акций «Лос-Анджелес Доджерс», владеет «Лос-Анджелес Спаркс» и является совладельцем футбольного клуба «Челси». Уолтер приобрел «Доджерс» в 2012 году за 2,15 миллиарда долларов, сейчас же стоимость организации оценивается в 7,7 миллиарда.