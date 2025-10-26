Терри Розир на данный момент продолжает получать зарплату в НБА, несмотря на арест

Согласно приложению F-7 коллективного договора НБА, баскетболисты, которые находятся в административном отпуске, не имеют права выходить на площадку, но продолжают получать зарплату и социальные выплаты. Гарантированная зарплата Розье в размере 24,9 млн долларов будет выплачиваться до тех пор, пока Адам Сильвер не определит, были ли нарушены правила лиги.