«Скажите, что это фэйк». Софи Каннингем не могла поверить, что Терри Розир продолжает получать зарплату (26 млн), несмотря на арест

Защитник «Майами» продолжит получать свою зарплату в размере 26,6 миллионов долларов, находясь в административном отпуске после ареста по федеральным обвинениям в азартных играх, согласно положениям коллективного договора НБА.

Защитник «Майами» продолжит получать свою зарплату в размере 26,6 миллионов долларов, находясь в административном отпуске после ареста по федеральным обвинениям в азартных играх, согласно положениям коллективного договора НБА. Лига должна определить, нарушил ли Розир правила, прежде чем принять решение о возможном отстранении или запрете, что немедленно прекратит его выплаты от «Хит».

Эта новость привлекла внимание защитницы «Индианы» Софи Каннингем, которая выразила свое отношение в посте в соцсетях.

«Не может быть. Пожалуйста, скажите, что это фейк…» — написала Каннингем.

Совокупные заработки защитницы за семь сезонов в женской НБА составляют 672 780 долларов.