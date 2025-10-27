Остин Ривз набрал 51 очко в победном матче с «Сакраменто» — новый рекорд карьеры

Защитник «Лейкерс» стал всего четвертым игроком за последние 40 лет, набравшим не менее 50 очков, 11 подборов и 9 передач в одной игре, присоединившись к Дончичу, Расселлу Уэстбруку (дважды) и Джеймсу Хардену (дважды).