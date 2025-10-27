Ричмонд
Егор Дёмин забросил трехочковый с сопротивлением Виктора Вембаньямы

В остальном третий матч в НБА сложился для Дёмина не слишком удачно: из 5 бросков с игры он реализовал только 1, тот самый трехочковый с сопротивлением Вембаньямы. Все пять попыток были из-за дуги.

Источник: Спортс"

За 19 минут на паркете россиянин собрал 4 подбора, отдал 1 результативную передачу и совершил 2 потери.

«Бруклин» отыгрался с «-26» по ходу матча, но все же уступил «Сан-Антонио» — 107:118.