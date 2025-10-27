Ричмонд
Владелец «Далласа» Патрик Дюмон продолжает поддерживать Нико Харрисона, потому что именно Дюмон одобрил обмен Луки Дончича

Несмотря на разочарование и критику фанатов после обмена Луки Дончича, новый владелец «Мэверикс» Патрик Дюмон до сих пор поддерживал Нико Харрисона.

Источник: Спортс"

По словам инсайдера Марка Стейна, поддержка Дюмоном своего генерального менеджера во многом объясняется тем, что именно он дал окончательное добро на план Харрисона — обменять Дончича (которому на тот момент было 25 лет и который только что был включен в пятую подряд символическую сборную НБА) на Энтони Дэвиса, Макса Кристи и один незащищенный пик первого раунда драфта 2029 года.

«Мэверикс», несмотря на невероятно удачный выигрыш в лотерее драфта НБА в мае, который позволил выбрать Купера Флэгга, начали сезон с двух поражений. Сегодня им удалось одержать первую победу, обыграв «Торонто».