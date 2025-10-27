«Даллас» выведет из обращения номер Марка Агуайра

Агуайр был выбран «Далласом» под 1-м номером на драфте 1981 года. За семь с лишним сезонов в составе команды он трижды участвовал в Матче всех звезд и в 566 матчах в форме «Маверикс» набирал в среднем 24,6 очка, 5,7 подбора и 3,8 передачи.