Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джа Морэнт: «Я никогда по-настоящему не хотел быть лицом НБА»

"Я никогда по-настоящему не хотел быть лицом НБА. Правда.

Источник: Спортс"

С этим много чего связано. Я играю в баскетбол из-за любви к самой игре, а не для того, чтобы быть лицом лиги. Конечно, я слышу такие мнения часто. Я не давлю на себя этим. Просто выхожу и играю в свою игру. Именно то, что я просто выхожу и делаю это, привело к тому, что обо мне заговорили в таком ключе. Очевидно, у людей есть свое мнение, но мне на самом деле это не слишком интересно", — заключил Морэнт.