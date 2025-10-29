Ричмонд
Кендрик Перкинс: «Через 15−20 лет в разговорах о величайшем игроке будут звучать три имени: Джордан, Леброн и Вембаньяма»

"Скажу вам так: через 15−20 лет разговорах о величайшем игроке всех времен будет выглядеть так: Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Виктор Вембаньяма. Вот три имени, которые все будут обсуждать.

Потому что если этот парень останется здоров, он, вероятно, станет лучшим защитником в истории. Я верю, что он выиграет пять или шесть наград «Защитника года». Можете назвать хоть один недостаток в его игре сейчас, в 21 год? Я подожду. Не можете — потому что их просто нет.

В атаке у него полный арсенал: движения в стиле Джамала Кроуфорда, трехочковые с ведение — мы видим, как он стабильно их забрасывает. Он превосходно двигается без мяча, делает рывки, постоянно угрожает сопернику под кольцом.

К тому же он начинает уверенно использовать свои возможности в лоу-посте и мид-посте. Его можно использовать в роли «скринера». Нет ничего, чего он не может сделать.

Этот парень уже пришел — и у него менталитет убийцы. Он хочет побеждать. Именно это и отличает его.

Поэтому я и говорю: через 15−20 лет разговор о величайшем будет звучать так: Джордан, Леброн и Вемби", — заявил Перкинс в эфире ESPN.

