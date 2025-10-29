Двухлетний контракт Мэка Маккланга с «Пэйсерс» не гарантирован

Контракт Маккланга рассчитан на два года и не гарантирован. Второй сезон включает в себя опцию клуба.
26-летний баскетболист провел в общей сложности 6 матчей в НБА, набирая 5,5 очка, 2,3 подбора и 2,2 передачи за 12,7 минуты в среднем.
«Индиана» приобрела защитника на фоне травм игроков ротации.
Контракт Маккланга рассчитан на два года и не гарантирован. Второй сезон включает в себя опцию клуба.
26-летний баскетболист провел в общей сложности 6 матчей в НБА, набирая 5,5 очка, 2,3 подбора и 2,2 передачи за 12,7 минуты в среднем.