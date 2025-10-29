Ричмонд
Игроки НБА провели рекордные 4 матча с 50 очками и 16 — с 40 очками за 1-ю неделю чемпионата

За первую неделю регулярного сезона игроки 4 раза набирали по 50 очков и более и 16 раз — по 40 очков.

Источник: Спортс"

Планку в 50 очков взяли: Остин Ривз («Лейкерс»), Лаури Маркканен («Юта»), Аарон Гордон («Денвер») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»).

40 очков набрали: Остин Ривз («Лейкерс») — дважды, Лука Дончич («Лейкерс») — дважды, Тайриз Макси («Филадельфия») — дважды, Лаури Маркканен («Юта»), Аарон Гордон («Денвер»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Кэм Томас («Бруклин»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джамал Мюррэй («Денвер»), Джейлен Браун («Бостон»), Стеф Карри («Голден Стэйт») и Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).

Предыдущие рекордные показатели — 2 игры с 50 очками и более и 7 игр с 40 очками.