Алекс Сарр набрал 31+11+5 в проигранном матче с «Филадельфией»

Центровой «Уизардс» начал второй сезон в НБА. В матче с «Филадельфией» (134:139) Сарр оформил дабл-дабл. На его счету 31 очко (13 из 23 с игры, 3 из 7 трехочковых), 11 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

Другой второгодка форвард Кишон Джордж набрал 20 очков (8 из 17 с игры, 4 из 7 из-за дуги), 9 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Форвард Крис Миддлтон также оформил дабл-дабл — 13 очков и 10 подборов.