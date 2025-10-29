Алекс Сарр набрал 31+11+5 в проигранном матче с «Филадельфией»

Центровой «Уизардс» начал второй сезон в НБА. В матче с «Филадельфией» (134:139) Сарр оформил дабл-дабл. На его счету 31 очко (13 из 23 с игры, 3 из 7 трехочковых), 11 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.