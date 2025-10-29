31+9 от Шэя Гилджес-Александера приблизили «Тандер» к клубному рекорду на старте чемпионата

«Тандер» обыграли «Сакраменто» у себя дома со счетом 107:101.
В активе разыгрывающего Шэя Гилджес-Александера 31 очко, 9 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота. Защитник реализовал 14 из 26 бросков с игры, 1 из 5 из-за дуги и 2 из 2 с линии.
Действующий чемпион начал сезон с результатом 5−0, повторив лучшее достижение в истории клуба (сезон-2011/12).
