Евгений Пашутин о матче с «Зенитом»: «Хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца»

"Сегодняшний матч был интересным. Начали мы не очень активно и недостаточно агрессивно — решения в защите принимались с опозданием, из-за чего соперник забрал первые две четверти с зеркальным счетом — 24:18.

Источник: Спортс

В третьей четверти мы нашли четкое понимание, что нужно делать в защите и нападении, выиграли ее со счетом 22:13, пропустив всего 13 очков и остановив острую атакующую силу «Зенита».

В этом сезоне соперник атакует с высоким процентом попаданий, к тому же у них есть большие игроки, хорошо действующие под кольцом. Поэтому в такой ситуации сложно где-то помочь партнеру или перестроиться в защите. Думаю, нам удалось остановить их именно в третьем игровом отрезке. Мы стали лучше двигать мяч, поймали момент, успокоились и начали контролировать игру, вернувшись с рывком 12:2.

Отдельно хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца — все вместе проявили характер в ситуации, когда у нас неполный состав", — сказал Евгений Пашутин.

Поражение от «Зенита» прервало серию «Пармы» из пяти побед подряд. В следующем матче Лиги ВТБ, который состоится 7 ноября, команда примет «Уралмаш».