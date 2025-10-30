Де’Энтони Мелтон находится на завершающей стадии реабилитации после разрыва передней крестообразной связки. Повторное медицинское обследование игрока запланировано через три недели, по итогам которого будет определена дальнейшая программа действий.
Де’Энтони Мелтон пропустит еще как минимум три недели
Согласно официальному заявлению клуба, 27-летний разыгрывающий в течение следующих нескольких недель будет постепенно вовлекаться в командные тренировки. Часть занятий пройдет с фарм-клубом «Санта-Круз Уорриорз» в G-лиге.