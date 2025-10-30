Ричмонд
Де’Энтони Мелтон пропустит еще как минимум три недели

Согласно официальному заявлению клуба, 27-летний разыгрывающий в течение следующих нескольких недель будет постепенно вовлекаться в командные тренировки. Часть занятий пройдет с фарм-клубом «Санта-Круз Уорриорз» в G-лиге.

Де’Энтони Мелтон находится на завершающей стадии реабилитации после разрыва передней крестообразной связки. Повторное медицинское обследование игрока запланировано через три недели, по итогам которого будет определена дальнейшая программа действий.