Джонатан Куминга будет игроком стартовой пятерки «Уорриорз» в этом сезоне

"Далее он будет нашим основным игроком.
Джонатан великолепно проявил себя. Вчера мы поставили его против Джа Морэнта. В следующей игре ставим его на Джеймса Хардена. Думаю, он готов", — заявил Керр.
По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, 23-летний форвард заслужил стабильное место в стартовой пятерке.
