Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонатан Куминга будет игроком стартовой пятерки «Уорриорз» в этом сезоне

По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, 23-летний форвард заслужил стабильное место в стартовой пятерке.

Источник: Спортс"

"Далее он будет нашим основным игроком.

Джонатан великолепно проявил себя. Вчера мы поставили его против Джа Морэнта. В следующей игре ставим его на Джеймса Хардена. Думаю, он готов", — заявил Керр.