56 очков от Кевина Дюрэнта и Джабари Смита на двоих позволили «Хьюстону» уверенно обыграть «Торонто»

Со стороны «Торонто» также выделилась связка форвардов. Скотти Барнс набрал 31 очко, а Брэндон Ингрэм — 29. Но их усилий не хватило для конкуренции за победу на фоне полностью проигранной борьбы под щитами. «Хьюстон» опередил соперника по подборам — 53−22.