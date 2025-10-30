Жорди Фернандес: «Хочу, чтобы Егор Дёмин заходил в “краску”. Ему надо разобраться с этим вопросом»

«Ему надо разобраться с этим. Разумеется, хочу, чтобы он заходил в “краску”. Он представляет опасность из-за дуги, но нельзя ограничиваться игрой на этой дистанции.
Меня устроит, если он будет часто попадать трехочковые и отдавать много передач, но в какой-то момент нужно действовать более агрессивно, когда идет игра в «бонусе». Работать под кольцом. И все подобное.
Это обычные шаги в нужном направлении. Я пока не беспокоюсь«, — заключил главный тренер “Бруклина” на пресс-конференции.
Дёмин набрал 4 очка, 3 передачи, 1 подбор и 1 перехват за 16 минут в проигранном матче с «Атлантой», реализовав 1 из 6 трехочковых бросков.